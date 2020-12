Sin peregrinos y con un gran operativo de seguridad, cerraron las fiestas marianas

“Señor, ¿a dónde se dirige? No puede pasar”… correctos pero inflexibles, decenas de

efectivos policiales reiteraron la advertencia cientos de veces en la tarde de ayer,

impidiendo que los vecinos se acercaran a la plaza 25 de Mayo, lugar al que querían

llegar para ver pasar la Imagen de la Virgen del Valle.

En eso se transformó la celebración popular más convocante de Catamarca, para

frustración de miles de devotos que tenían la esperanza de poder participar de la

peregrinación luego de las restricciones impuestas en las festividades de abril, por el

aniversario de la Coronación, y que chocaron con los mismos inconvenientes en este

diciembre.

Sin peregrinos, de manera opaca, se clausuró así el año que más expectativas había

generado en los últimos tiempos, por todo lo que se esperaba de los festejos por los

400 años del hallazgo de la Imagen de la Morena, y la celebración del Congreso

mariano nacional.

No hubo calor, color ni fiesta popular: sólo autoridades y una caminata simbólica

alrededor de la plaza central, para retratar otra postal de un año que todos desean

que culmine rápidamente.

Las ceremonias estuvieron presididas por el obispo Luis Urbanc, y participaron las

principales autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil y el

intendente capitalino, Gustavo Saadi.

Las dificultades propias de la emergencia sanitaria, sin embargo, no aplacaron el

fervor popular, aunque decenas de miles de fieles debieron seguir las alternativas de

los festejos por el Día de la Inmaculada Concepción a través de los medios de

comunicación y redes sociales.

La esperanza general es que el panorama se revierta en los próximos meses, que la

vacuna contra el coronavirus sea efectiva, y pueda reunirse la feligresía para el

próximo gran acontecimiento, que será la beatificación de Fray Mamerto Esquiú en

marzo del año que viene.

Contra el aborto

En cada aparición durante estas festividades Urbanc rezó frente a la imagen de la

Madre del Valle la Oración por la Vida de San Juan Pablo II, uniéndose al clamor de

los católicos para que se preserve la vida desde el vientre materno.

El inminente tratamiento del proyecto de ley para la legalización del aborto se

convirtió en un tema central en ámbitos eclesiásticos, cuya prédica está representada

por los seguidores de “pañuelos celestes”, quienes debaten con los “pañuelos

verdes”, sector a favor de la aprobación de la Ley