El autodenominado Frente de Trabajadores Estatales Unidos, espacio que nuclea

a los sindicatos de Aprosca, ARCA, IPV, APOC y Autoconvocados de la Salud,

prepara una movilización para el jueves venidero con la intención de visibilizar el

reclamo por mala liquidación de haberes de parte de la Provincia a las y los

agentes estatales.

A la vez, reclamarán por la baja capacidad adquisitiva de los salarios ya que, pese

a las mejoras acordadas ente el Gobierno con otros gremios, los haberes

quedaron por debajo de la inflación. Además, afirmaron que llevarán la mala

liquidación a la justicia a través de un proceso contencioso administrativo, materia

legal que aborda la Corte.

En primer lugar, en diálogo con Realidad Gremial, Mauricio Hezze, de la

Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), apuntó contra UPCN y

su titular, Claudia Espeche, por asegurar que los sueldos se liquidan bien y

cuestionar la integración del Frente de Trabajadores. Para el caso, Hezze dudó

que UPCN mantenga su posicionamiento si otro fuese el partido gobernante. “Si

estuviera Juntos por el Cambio, aseguro que haríamos exactamente el mismo

reclamo; habría que ver si UPCN mantendría el rol que vino teniendo durante

estos dos últimos dos años con un gobierno que no sea el Frente de Todos” dijo el

gremialista.

En tanto, el representante de APOC explicó que “al ver que los sindicatos

mayoritarios no defienden los intereses de los trabajadores como esperan, se va a

hacer una manifestación el jueves a las 11.00 de la mañana, para que el Gobierno

visibilice que existe un reclamo concreto, porque los trabajadores públicos

venimos perdiendo hace rato con la inflación”. En este orden de ideas, señaló que

los bonos que otorga la provincia solo morigeran el impacto en el costo de vida,

“pero no lo suficiente mientras la pérdida se sigue acumulando”. Hezze también

afirmó que “un grupo de nosotros vamos a seguir la instancia del contencioso

administrativo en sede judicial ya que es nuestro derecho reclamar cuando

consideramos que se lesiona algo relativo a nuestros emolumentos”.

Así las cosas, el representante de APOC remarcó que los bonos del Gobierno

perjudican principalmente a las y los trabajadores que se jubilaron “porque de

todos esos bonos en negro no ven un peso”. “Ahora la Provincia está pagando $40

mil, que si se hubiese trasladado a jubilados, al menos deberían ver 32 mil en su

82% móvil” contrastó.