Siniestro vial: “Se tiene que hacer cargo de la vaca que dejó en la ruta”

Cintia Brizuela, sobrina de Fermín Brizuela, quien el año pasado falleciera en un

siniestro vial provocado por un animal suelto en la ruta, pide justicia y que sea

imputado el propietario de la vaca que causó el accidente fatal.

“Mi tío era viudo y con su muerte quedó huérfano su hijo de 8 años”, relató en diálogo

con El Esquiú.com la mujer, que junto a su familia se constituyó como querellante en

la causa que investiga las circunstancias en que el hombre perdiera la vida.

“La policía de La Merced en su momento hizo pericias accidentológicas y una

inspección ocular e hicimos la denuncia a persona desconocida porque no sabíamos

quién era el dueño, pero después salió en el Registro Ganadero porque tenía marca”,

indicó, explicando que “lo que hacen es cortar la marca y se lleva como prueba, por

lo que sabemos quién es la persona”.

Brizuela dijo que por distintos cambios que se produjeron en la Fiscalía que

investigaba el siniestro vial fatal, ahora a cargo del fiscal Hugo Costilla, esta persona

no fue imputada. “No podemos lograr que se firme el papel para que sea imputado y

agilizar el trámite. Mi tío murió y esta persona se tiene que hacer cargo de la vaca

que dejó suelta en la ruta”, puntualizó, agregando que “esto tiene que ser un ejemplo,

y que no se destruyan más hogares por una irresponsabilidad. El animal no tiene la

culpa, pero uno como ciudadano, sí. Esto ería un ejemplo para que una desgracia

como esta no vuelva a pasar”.

Policía

Según pudo averiguar la familia, “la vaca que causó el siniestro le pertenece a un

policía. Pensamos que la dulce espera que tenemos es por el rol que tiene este

ciudadano, pero esto no debería ser así. Sabiendo quién es el dueño, el fiscal

debería imputarlo. Siempre sucede algo y el caso de mi tío se va descartando y

queda en segundo lugar”.

La familia cuenta con el asesoramiento legal de la abogada Natalia Páez, quien

acciona para que la causa avance. “Vamos dos veces por semana o más para insistir,

pero hasta ahora no tenemos respuestas”, lamentó.

Asimismo, la joven expresó que “si alguien tiene la capacidad de tener animales,

entonces también tiene que saber que si está suelto y que puede provocar un

accidente”.

Siniestro evitable

Cabe mencionar que el hombre de 48 años fallecido era un reconocido docente y

locutor oriundo de Aguilares, provincia de Tucumán, radicado en Catamarca desde

hacía varios años.

El 17 de julio del año pasado, el docente circulaba en una motocicleta Motomel Skua

150 cc. por la ruta nacional Nº 38, a la altura del ingreso a la localidad de La Bajada,

departamento Paclín, cuando embistió al animal vacuno y encontró la muerte en el

acto.