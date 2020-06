En el barrio Loteo Parque Sur de la Capital, hay vecinos que viven la cuarentena en

“ranchitos”, “colgados” de los servicios de agua potable y energía eléctrica y

rebuscándoselas para comer todos los días, soportando ofensas por parte de

algunas personas que viven a pocos metros y con el deseo de que el Gobierno

Provincial les construya viviendas para mejorar la calidad de vida. En total, son 13

familias que suman un total de 30 personas y habitan la Manzana U1. “La mayoría

tenemos ranchos porque no tenemos la plata como para levantar una pieza.

Sobrevivimos el día a día para tener para la comida, para los pañales de las

criaturas, para la leche. No podemos seguir así”, comentó María Florencia Galván,

una de las vecinas que se encuentran en esta compleja situación, a El Esquiú.com.

También dijo que para sus vecinos “somos los sucios, los mugrientos. Las criaturas

no pueden ir al kiosco porque los insultan. Nos amenazan, nos dicen que en

cualquier rato nos van a prender fuego los ranchos porque no quieren rancheríos.

Nos critican (por) la forma en que uno vive”.

María Laura Romero, integrante de otra familia, mencionó que deben “salir a

buscárselas para poder comer, más con el tema de la cuarentena”. “Somos juzgados

por la gente. Dicen que somos unos cochinos, que no tenemos baño. No somos

animales, somos gente”, dijo sobre los agravios que sufren por parte de sus vecinos.

En tanto, Irene Fernández, otra de las mujeres que convive con la necesidad,

describió que “es impresionante el frío que se vive de noche acá”.

Viviendas

Las mujeres, además, pidieron al Gobierno de la Provincia que les construyan

viviendas. “Que nos den la vivienda, nos pertenece por ley. Todos tenemos papeles

presentados en Catastro Municipal y en la Vivienda”, cerró Galván.