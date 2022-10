Con la posibilidad de llegar a medidas de fuerza si no se daba el acuerdo en lo

inmediato, el Ejecutivo Municipal como el Sindicato de Obreros y Empleados

Municipales (SOEM) llevaron a cabo diferentes negociaciones y allí acordaron

poner un punto final hasta el año que viene en lo que respecta a la recomposición

salarial para los empleados de la Municipalidad de San Fernando del Valle de

Catamarca.

Como lo había anunciado Luis Álamo, secretario general del SOEM, en la jornada

de ayer se iban a ver nuevamente las caras los representantes del Ejecutivo

Municipal y los del gremio municipal, dado que podría presentarse una propuesta

que cumpliera con las expectativas de los municipales.

Por ello, ayer Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca,

acompañado por funcionarios de su gabinete, recibió a Álamo, el cual estuvo

acompañado por miembros de la Comisión Directiva; a los fines de presentarle

una nueva propuesta de recomposición salarial.

La propuesta presentada consistía en un incremento salarial del 30 por ciento, el

cual se distribuirá en dos partes: un 15 por ciento para septiembre y otro 15 por

ciento para noviembre. Además, se firmó en el mismo acuerdo un incremento del

10 por ciento para los ítems de presentismo y antigüedad. Todo esto entrará en

vigencia desde el mes de octubre.

En lo que respecta a una cláusula automática de recomposición salarial, las partes

acordaron que será del 5 por ciento por la inflación, y si la inflación es superior, se

revisará la cláusula de aumento automático en enero. Este último punto era

considerado por parte del SOEM, dado que si la inflación era superior al

porcentaje anual de incremento salarial, se debía actualizar de manera automática

para que el trabajador municipal no pierda poder adquisitivo.

Este 30 por ciento se suma a los incrementos ya otorgados, por lo que en el

acumulado anual, según el SOEM, se llega a casi 98 por ciento.

Con este acuerdo, se puede decir que las conversaciones por recomposición

salarial entre gremio y comuna quedaron cerradas por este año.

En ese sentido, fuentes consultadas dieron cuenta de que con los incrementos

otorgados, los empleados municipales de las categorías bajas tendrán un sueldo

de 88 mil pesos en el mes de septiembre (que se paga en octubre). Mientras, con

el otro 15 por ciento de noviembre, el empleado municipal de categoría baja

llegará a los 100 mil pesos.

Cabe recordar que para llegar a este acuerdo, las partes intervinientes debieron

reunirse en varias oportunidades.

En el medio de las negociaciones hubo algunos avances, pero no se llegaba a un

entendimiento total, motivo por el cual se planteó desde el gremio la posibilidad de

medidas de fuerza para esta semana.

Si bien la posibilidad existió, el acuerdo alcanzado dejó sin efecto estas medidas.

El secretario de Gobierno de la Capital, Fernando Monguillot, en diálogo con El

Esquiú.com, se refirió a la recomposición salarial alcanzada con el SOEM. “Creo

que se logra un muy buen incremento, que brinda previsibilidad para el último

trimestre del año. Esto fue producto del diálogo y el consenso con los

representantes de los trabajadores”, indicó.

Además, el funcionario municipal destacó que como en otros acuerdos salariales

“se continúa trabajando en ítems como el presentismo y la antigüedad, que tienen

que ver con el reconocimiento al esfuerzo y a la carrera administrativa”.