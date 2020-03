Solicitan que no se minimice los síntomas

La ministra de Salud, Claudia Palladino remarcó la necesidad de que la población no

minimice los síntomas y que acuda a las líneas telefónicas de orientación que

dispuso la cartera sanitaria ante la situación de vigilancia epidemiológica que

atraviesa la provincia.

La detección de casos de dengue en operativos sanitarios que se desarrollan en los

barrios ayuda a la confirmación y tratamiento inmediato, al tiempo que evita el

contagio al resto de personas que se encuentran en contacto con el paciente.

Según el último informe sobre la situación epidemiológica provincial, se registraron en

la tarde de ayer nuevos casos en las localidades de Chumbicha, Tinogasta y Capital.

Sumados a los casos anunciados durante la mañana, el total de casos confirmados

asciende a 67.

Las autoridades que conforman el COE informaron que no hay hasta el momento

casos sospechosos de coronavirus en la provincia.

La titular de la cartera sanitaria señaló sobre posibles síntomas: “Hubo casos febriles

que se detectaron por el trabajo de las cuadrillas. Había personas que no habían

hecho la consulta ni telefónica ni al centro de salud más cercano. Tal vez minimizan

la fiebre, el dolor de cabeza, entonces insistimos en la responsabilidad de cada uno,

pedimos la ayuda de la comunidad. Trabajamos para erradicar los criaderos del

mosquito, entre todos tenemos que lograr que no haya más, ese es nuestro desafío

como provincia”.

En cuanto a otras medidas de prevención, la médica indicó que “en lo que tiene que

ver con el coronavirus pedimos el distanciamiento, no estar muy cerca, a más de uno

o dos metros de otra persona, no compartir mates, lavarnos las manos, no tocarnos

la cara. Empezar a cuidarnos de esta manera”. Mientras que con respecto al dengue,

“hay que cuidarnos del mosquito, ponerse repelente y mangas largas. Hay que

cuidarse y disfrutar sin angustia, porque eso tampoco ayuda”.

Adhesión a medidas

El ministro de Seguridad, Hernán Martel, anunció ayer que la provincia adherirá a las

medidas preventivas dispuestas ayer por el Gobierno nacional, entre ellas la

suspensión de las clases hasta el próximo 31 de marzo. Al respecto, señaló: “Por

eso, posteriormente al asueto de este lunes y martes, se va a respetar la suspensión

de las clases”.

En la oportunidad, el funcionario ratificó la continuidad de los trabajos de prevención

de dengue y reiteró el pedido a la comunidad sobre los cuidados en el hogar para

evitar la propagación del mosquito trasmisor de la enfermedad.

67

de dengue son los registrados por el Comité de prevención.