Solo Lady Di pudo hacerlo: Nueva estatua de Diana de Gales logra reunir a William y Harry

Los príncipes William y Harry dejaron atrás sus diferencias este jueves para inaugurar juntos una estatua en honor a su madre, Diana de Gales, quien hoy cumpliría 60 años. El acto tuvo lugar en los Jardines Hundidos del Palacio de Kensington, en Londres.

La estatua de bronce, encargada a Rank-Broadley, representa a Lady Di en tamaño real junto a tres niños, lo que simboliza “la universalidad y el impacto generacional del trabajo de la princesa”, informó el palacio de Kensington mediante un comunicado.

La princesa, que murió el 31 de agosto de 1997 en París, está representada con un vestido basado en los que lució en sus últimos años de vida, cuando “ganó confianza en su papel de embajadora de causas humanitarias”.

Si el primer foco de la curiosidad era la estatua en sí misma, el segundo —y quizá el más esperado— era el reencuentro de los dos hermanos, que no habían vuelto a coincidir desde el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, el pasado 17 de abril.

Cada vez que los hijos de Lady Di se ven las caras se desatan las especulaciones sobre el posible inicio de una reconciliación. Algunos comentaristas quisieron verla en el paseo conjunto que realizaron a la salida de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Poco después, el historiador de la familia y autor del libro “Battle of Brothers” (Batalla entre hermanos), Robert Lacey, aseguró en el Daily Mail, citando testigos del encuentro, que la reunión acabó con una nueva discusión acalorada.

The Duke of Cambridge and Duke of Sussex have unveiled a statue of their mother Diana, Princess of Wales, in the gardens of Kensington Palace to mark what would have been her 60th birthday.

William and Harry appeared in good spirits as they chatted to guests at the ceremony. pic.twitter.com/7QStOaFB48

