¿Sos una persona responsable? ¡Comprobalo con este asombroso test!

¿Te animás a descubrir lo que este test dice sobre vos? Lo único que tenés que hacer es mirar la imagen a continuación y hacerle caso a lo primero que ves. Dejate guiar por la intuición, y una vez que tengas tu respuesta, leé las claves del test más abajo.

Es importante destacar que este test se trata de un juego para distenderse y que los resultados no tienen validez científica.

Avión: sos una persona que se destaca por su responsabilidad. No solés bajar los brazos con facilidad y rara vez te dejás vencer ante los obstáculos. Tenés objetivos muy concretos y claros en tu vida y estás convencido de que si trabajás para lograrlos en algún momento los vas a alcanzar. Sobresalís por ser una persona muy empática y generosa con todos los que te rodean. No te gustan los malos tratos y te alejás de quienes tienen una actitud negativa. Siempre te encuentrás muy bien predispuesto a brindar ayuda a quien la necesita sin esperar nada a cambio.

Barrilete: sos alguien muy extrovertido. No soportás que te den órdenes y detestás dar explicaciones de lo que hacés. Considerás que lo más importante y valioso que tenés es tu libertad y no la negociás por absolutamente nada. Tenés facilidad para hacer nuevos amigos y amás ser el centro de atención en los eventos a los que asistes. No le das importancia a lo que los demás opinan sobre vos y sos fiel a tus convicciones. Te destacás por tu autenticidad y franqueza a la hora de decir lo que pensás.

