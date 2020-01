“Soy su mayor admirador”: Quentin Tarantino reveló quién es su actor favorito, ¿lo veremos en su próxima película?

Quentin Tarantino contó cuál es su actor favorito de Hollywood en un episodio de The Rewatchables.

Hablando de la película Unstoppable, de 2010, el director de Once Upon a Time in Hollywood elogió mucho a una de las principales actuaciones.

“Creo que una de las cosas que es muy emocionante sobre esta película es que soy un gran fan de Chris Pine”, dijo Quentin. La película cuenta con Pine y Denzel Washington y se enfoca en un tren que no puede frenar.

“Ahora, para mí, de los actores de su edad, es sin dudas mi favorito. En ese grupo, de esa era, de esos tipos”, agregó el cineasta.

Pine hizo su rol “revelación” en la serie reboot de Strar Trek como James T. Kirk, que fue de 2009 a 2016. Pero Tarantino menciona a Unstoppable como un punto crucial en su carrera: “Creo que se puede argumentar que Pine no ha dado el siguiente gran salto desde Imparable”, explicó Tarantino. “Francamente, para decirte la verdad, ha sido bueno en otras películas pero no ha tenido eso”.

Pine nunca fue parte de las películas de Tarantino antes, pero parece que esto podría cambiar si el tiempo, el lugar y la historia lo permiten. “Soy el mayor admirador suyo”, dijo Tarantino, “así que si tuviera el papel correcto para él, me gustaría”.