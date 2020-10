Spotify permitirá buscar canciones a través de sus letras

Spotify, la aplicación que permite reproducir música vía streaming, tiene una nueva función. A partir de ahora, sus usuarios no tendrán que saber el nombre específico del artista, banda o tema que quieren escuchar sino que podrán buscar la canción que deseen por la letra del tema.

En su cuenta de Twitter, Lin Wang, la diseñadora de Spotify, confirmó que esta nueva función ya está disponible en la plataforma tanto para dispositivos Android como iOS.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics on Spotify

Give it a try pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020