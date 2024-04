“Flea” es el segundo sencillo que también cuenta con la colaboración de Dave Grohl en la batería (también la acompaño en su anterior lanzamiento “Broken Man”) y Justin Meldal-Johnsen al bajo.

Además, la artista anunció la lista de fechas de la gira norteamericana de All Born Screaming, que comenzará en mayo.

All Born Screaming Tour. Tickets are on sale Friday, April 5th at 10am local time. https://t.co/nIyRVBmKvw pic.twitter.com/uBItl8XBB5

— St. Vincent (@st_vincent) March 28, 2024