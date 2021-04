Star Wars: Se filtró una imagen del rodaje de Cassian Andor

Disney+ se encuestra en pleno rodaje de Star Wars: ‘Cassian Andor‘.

Este es uno de los proyectos más esperado por los fanáticos , pues traerá al icónico personaje de Rogue One, interpretado por Diego Luna, nuevamente a las pantallas.

Probably the Cassian Andor show. She sent me loads of pics. Look down the end. Krennic uniform pic.twitter.com/wcbdjNB5ky

Algo que llama la atención en la foto vitalizada es el personaje pelirrojo de la parte inferior, ya que por su capa podría sospecharse que se trata de un jedi.

Es importante recordar que Star Wars: Andor ocurrirá cinco años antes de Rogue One.

En diciembre la productora había dado a conocer un clip oficial de la serie:

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020