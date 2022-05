Los LPs, que se subastarán en Manchester el 7 de junio a beneficio de la organización benéfica BRIT Trust, incluyen los álbumes de la banda ‘Disintegration’, ‘Pornography’, ‘Seventeen Seconds’, ‘Head On The Door’ y ‘Acoustic Hits’, firmados por Robert Smith.

En la subasta de “White Label” -que se celebrará por primera vez en octubre del 2019- también se pondrán bajo el martillo otras prensas raras de prueba de artistas como Coldplay, Biffy Clyro, Foals, Charli XCX, Iron Maiden, The Who y muchos más.

Omega Auctions también vende prensas firmadas con etiqueta blanca del álbum ‘Holy Diver’ de Ronnie James Dio, el álbum autotitulado ‘Souvenir’ de Orchestral Manoeuvres In The Dark y ‘Correct Use Of Soap’ de Magazine.

Dan Hampson, director de subastas, dijo: “El hecho de que los artículos provengan directamente de la discográfica, la escasez de las etiquetas blancas y también que muchos de los discos estén firmados ha hecho que hayamos visto algunos precios fantásticos alcanzados en 2019 y en 2021 y ciertamente esperamos que el total recaudado para la caridad sea un récord este año.”

Johnny Chandler, quien ideó el concepto de la subasta White Label, añadió: “Hay que dar las gracias a todos los artistas y equipos de gestión de artistas, a los sellos discográficos y a los colegas que este año han vuelto a profundizar y han donado generosamente grabaciones de gran valor para el coleccionismo de todas las épocas y géneros musicales.”

