“Succession” incorpora tres mujeres a su elenco ¿Quiénes son?

La serie ganadora de un premio Emmy ha reiniciado la producción después de ser suspendida debido a la pandemia de coronavirus. Pero la novedad está en que se han agregado tres mujeres al elenco. Sanaa Lathan, Linda Emond y Jihae Join se sumarán a “Succession” durante la tercera temporada.

¿Qué personaje estará interpretando cada una de ellas en la temporada 3 de “Succession”?

Sanaa Lathan conocida por protagonizar películas como “Brown Sugar”, “Now You See Me 2” y “Alien Vs. Predator”, interpretará a Lisa Arthur, una abogada neoyorquina de alto perfil y buenos contactos.

Linda Emond, tres veces nominada al Tony y con un gran papel en la serie “Lodge 49”, asumirá el rol de Michelle-Anne Vanderhoven, una ayudante de La Casa Blanca.





Por último, Jihae Join se meterá en la piel de Berry Schneider, una encargada del Departamento de Prensa con mucho mucho poder.





Creada por Jesse Armstong, la tercera temporada de “Succession” continuará donde terminó la temporada 2, con Logan siendo emboscado por su hijo, Kendall y luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras.



Aún no se sabe fecha de estreno pero sí que estas tres mujeres poderosas llevarán a “Succession” a un escalón más alto.