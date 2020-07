“¡Suena bien!”: Mick Jagger habló sobre lo nuevo de los Stones, grabado en cuarentena

Mick Jagger nos actualiza sobre el progreso del próximo lote de música de los Rolling Stones, revelando en una entrevista que estuvo trabajando en nuevo material de la banda durante la cuarentena producto del coronavirus. El último lanzamiento de The Stones, “Living in a Ghost Town”, llegó en abril como un single independiente. Luego, hace unos días, la banda dio a conocer Criss Cross, un nuevo viejo tema de los 70, inédito.

Ahora, en declaraciones al Zoe Ball Breakfast Show esta mañana, para conmemorar el lanzamiento de “Scarlet”, la colaboración inédita de los Stones con Jimmy Page, se le preguntó a Jagger sobre cómo está progresando el próximo grupo de canciones de la banda.

“No sé … ¡no contengas la respiración!” bromeó. “Grabamos un montón de pistas al mismo tiempo que hicimos Living on a Ghost Town “, así que en realidad he estado terminando las voces y algunos otros instrumentos en ellos, y haciendo algunas mezclas. Así que estoy trabajando en eso. Tenemos que reunirnos y hacer un par de sesiones más sobre los temas”, agregó el líder de la banda. “Pero en realidad no nos vamos a reunir en este momento. Pero suena bien, lo que ya hemos hecho, suena bastante bien para mí “.