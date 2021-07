“Sus deseos son órdenes”: Atleta canadiense abre cuenta de Only Fans a días de disputar los JJ.OO. de Tokio

Alysha Newman abrió una cuenta el día en que cumplió 27 años. Publicará a cambio de 30 dólares mensuales por cada uno de los suscriptores que consiga.

La red social Only Fans ha ganado popularidad el último tiempo tras la masiva apertura de cuentas de usuarios que publican contenido erótico a cambio de dinero.

La popularidad de esta red social ha llegado incluso a los deportistas de alto rendimiento. Es el caso de Alysha Newman, una atleta canadiense que anunció la apertura de su cuenta a días de disputar los JJ.OO. de Tokio.

“Sus deseos son órdenes. Ahora estoy en OnlyFans”, dice en una publicación la deportista de 27 años, que acompañó con una sugerente imagen para invitar a sus casi medio millón de seguidores.

Newman aseguró que va a publicar mucho contenido en la plataforma y lo hará a cambio de 30 dólares mensuales por cada uno de los suscriptores que consiga.

Cabe recordar que no es el primer caso de una deportista que abre una cuenta en Only Fnas. Hace un tiempo Madelene Wright y la piloto australiana Renne Gracie, ya habían debutado en la popular red social.

Por su parte, no es primera vez que Newman hace noticia por este tipo de imágenes. El pasado año apareció en un anuncio de lencería junto a otras deportistas olímpicas.

“Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer”, comentó entonces.

