El pasado viernes dieron de alta a la última paciente en el Hospital “Carlos

G. Malbrán” y suspendieron las actividades en la zona de internaciones.

No se trata de un cierre total del nosocomio debido a que seguirá

funcionando el consultorio post Covid. Tampoco es un cese definitivo de

actividades porque el hospital sigue “montado” por si hubiese algún

rebrote.

El jefe de Enfermería del Malbrán, Eric Reales, brindó una entrevista a

radio El Esquiú 95.3 y comentó que “el día viernes, dimos de alta a la

última paciente y cerramos las puertas del internado. Lo que ahora va a

seguir abierto es el consultorio post Covid”.

En otro pasaje de la entrevista, Reales destacó que “el hospital sigue

montado. No se sacó nada, todo está en su lugar. Nosotros únicamente

cerramos las puertas (del internado). Lo que hablé con la Dra. Johana

Carrizo (por la secretaria de Asistencia en Salud Pública), cesaba la

internación y quedaba todo montado por alguna eventualidad, por algún

rebrote, por alguna nueva ola. Ojalá que no, pero está ahí latente para

cualquier eventualidad”.

Sensaciones

Por otra parte, Reales habló de su sentir tras la suspensión de actividades

del Malbrán. “Para nosotros es una gran tristeza, prácticamente dos años

ahí. Se formó un lindo grupo. Nosotros teníamos una denominación: nos

llamábamos la ‘Familia Malbrán’. Se armó un buen equipo de salud. Ahora

los chicos van a ser redistribuidos en diferentes nosocomios. Es triste

porque se separa el grupo”, dijo.

El jefe de Enfermería, además, resaltó que “solamente los que estuvimos

ahí sabemos lo duro que fueron esos dos años. Y mayormente cuando

eran las olas (de contagio), trabajaba 24 (horas), siete (días). Parecían

interminables. Tuvimos muchas tristezas, muchas alegrías, pero todo fue

más llevadero por la unión del grupo, por lo que realmente formamos un

equipo de salud que nos apoyamos mutuamente y así pudimos pasar

estos dos años de pandemia. Nosotros tenemos que agradecer a Dios y la

Virgen que no tuvimos ninguna baja en el equipo de salud”.

Reales describió que vivieron “momentos tristes a veces, jornadas llenas

de tristezas cuando fallecía algún paciente. Por ahí teníamos momentos de

risas para que sea más llevadero. Hubo mucho agotamiento físico, mental,

que pudimos sobrellevar por la unión del equipo de salud”.

Por último, Reales se refirió al trato que recibieron por parte de la sociedad

catamarqueña durante estos dos años de pandemia de coronavirus.

“Nosotros tuvimos muy buena aceptación por parte de la sociedad, muchos

mensajes de agradecimiento. Cada vez que se iba un familiar, los chicos

de servicio de Trabajo Social nos hacían llegar los mensajitos. Como ellos

se comunicaban mucho con la familia, nos hacían llegar los mensajitos que

ellos me enviaban con el equipo de salud, siempre agradecidos. Y ahora lo

estamos viviendo con el consultorio post Covid, la gente se va súper

contenta, nos agradece y nos da muchas fuerzas para seguir”, cerró.