El trío sueco formado por los DJs y productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello acaba de anunciar que su nuevo single ”Redlight” contará con la participación estelar de STING.

El anuncio de la nueva canción llegó de la mano de Sebastian Ingrosso, quien emitió el comunicado por medio de la plataforma Discord , compartiendo novedades del trió junto a sus fanáticos. Además, comentó que será el nuevo single del trío de su futuro álbum (sin mencionar una fecha de lanzamiento) ; el que le sigue a la espectacular colaboración “Moth To A Flame” junto a The Weeknd.

Esta nueva canción contará con la participación del legendario cantante británico Sting, ex lider de la banda The Police y compositor de icónicas canciones como “Every Breath You Take” , “Roxane”, “Englishman in New York” y “Message in a Bottle” . Es considerado hasta el día de hoy uno de los compositores ingleses más grandes, habiendo logrado construir una excelente carrera con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Por otro lado, el track funciona a unos 125 bpm, igualando algunos de los más grande éxitos de Swedish House Mafia, como “Miami 2 Ibiza” y “Greyhound”. Esta noticia fue festejada por muchos oyentes ansiosos ya que con esa velocidad , el track esta listo para el dancefloor , a diferencia de los últimos lanzamientos que han sido más lentos y experimentales.

El legendario grupo ha reavivado su fuego y está condensando 45 de sus nuevos temas en un álbum completo llamado “Paradise Again“, que todavía no tiene fecha. También han admitido que su sonido se está volviendo más oscuro, una noción que se refleja en los recientes lanzamientos de “It Gets Better” y “Moth To A Flame” (con The Weeknd), entre otras canciones.

“Siempre estamos buscando esa pequeña nota de bajo que hace que te flaqueen las rodillas”, dijo Ingrosso y Axwell añadió: “No sé si la escena ha cambiado, y quizá ese sea el problema. Nosotros sí hemos cambiado”.

