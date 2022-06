“Ya hemos empezado. Hemos aprendido a trabajar a distancia porque vivimos en diferentes partes del mundo“, dijo Gary en una entrevista con la columna Bizarre del periódico The Sun y continuó: “Así que enviaré un estribillo y diré: ‘Déjenme saber qué piensan , chicos’, y luego volverá unos días más tarde y se habrá escrito un poco más.”

“Se escuchará un single justo antes del verano del año que viene y el álbum saldrá hacia octubre. Y al año siguiente lo dejaremos todo para hacer una gira mundial. Hace años que no hacemos una gira mundial. Así que llevaremos este nuevo disco a todas partes y habrá algunos lugares sorpresa por los que no hemos girado antes”.

Mark está afincado en California y ha estado ocupado con su carrera solista , con su quinto álbum ‘Land Of Dreams’, que saldrá a la venta el 23 de septiembre.

Howard, por su parte, ha estado haciendo de DJ y las últimas aventuras de Gary incluyen el lanzamiento de su propia marca de vino, Gary Barlow Organic Rose.

Gary también dijo: “Hemos hecho mucho como Take That, pero no hemos conseguido todo lo que queríamos lograr. Creo que aún nos quedan años por delante“.

Take That también tiene una película a punto de estrenarse, ‘Greatest Days‘, al igual que el ex miembro Robbie Williams, de 48 años. Gary dijo que su antiguo compañero de banda ha sido un “cabrón” burlándose de ellos sobre quién les retratará en su biopic.

Williams se rió cuando le preguntaron a quién le gustaría interpretar y dijo : “Tendría que ser muy alto y muy delgado”.

Gary añadió: “No podemos esperar a verlo. Rob ha tenido una vida muy colorida y esa historia necesita ser contada. Y lo que es encantador es que también tenemos nuestra propia película con nuestras canciones, y la verdad que uno piensa: ‘Vaya, después de todos estos años, los dos tenemos películas’. Es un buen lugar para estar”.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))

