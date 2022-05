Se trata de una canción con aires funkys, que se sumará a otros éxitos de los años 70 reversionados por destacados artistas, según anticipó la revista Billboard.

La banda sonora producida y curada por Jack Antonoff tendrá una lectura de “Funkytown” a cargo de St. Vincent, una versión de “Goodbye to Love” de The Carpenters cantada por Phoebe Bridgers y el clásico de John Lennon “Instant Karma”, a cargo Bleachers.

También estará presente “Dance to the Music” de Sly and The Family Stone a través de la voz de HER y los propios Minions interpretarán “Cecilia” de Simon & Garfunkel.

En la primera entrega de este spin off de “Mi villano favorito” -ambientada a fines de los ´60- había temas de The Beatles, The Kinks y The Who, entre otros. La banda sonora completa de esta segunda parte será lanzada el mismo día que se estrene la película.

