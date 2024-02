Taxistas y remiseros coordinan con la municipalidad de la Capital más controles a Uber

Representantes del sector de taxis y remises se reunieron con secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, para coordinar nuevos controles a Uber. Walter Brizuela, vocero de los taxistas y remiseros, en diálogo con Catamarca es Noticia, dijo estar “muy conforme con la accionar de la municipalidad”.

“Se están haciendo desde la semana pasada y en estos días operativos sorpresas para estas aplicaciones que son totalmente ilegales, no cumplen con ningún tipo de requisitos de seguro”, comentó.

Y agregó en ese sentido que: “Nosotros estamos apoyando, estamos pidiendo que se siga adelante con los operativos porque esto nos está causando un perjuicio enorme a nuestra actividad”.

Sobre cómo es la situación en cuanto a la ley que se aprobó en la legislatura que regula la actividad, Brizuela dijo: “a fines del año pasado Se sacó una ley marco digamos en el contexto provincial para que cada municipio la implemente. En el caso de la capital, a fin del año pasado también se sacó una ordenanza donde establecen las penas que son muy rigurosas un valor de 15mil”.

Además resaltó que “hay cuatro vehículos demorados en El Corralón que he ido por trabajar con estas aplicaciones ilegales y que al día de hoy todavía no lo pueden no lo pueden retirar”

“Actualmente en la capital -tengo entendido- la actividad está prohibida. ¿Cómo se regula esto? está prohibido todo lo que no esté en el marco de las ordenanzas municipales”, destacó.

[embedded content]