Taylor Swift se dedica a la vida doméstica durante la cuarentena

Taylor Swift sorprendió recientemente a sus más de 130 millones de seguidores de Instagram al publicar una selfie de su encierro. La cantante está pasando la cuarentena en su casa y ha llevado a cabo diversas iniciativas para ayudar a los afectados por el Covid-19, desde participar en conciertos solidarios hasta hacer donaciones en dinero.

Según confesó la artista, está aprovechando el confinamiento para dedicarse a placeres como estar entre fogones o degustar un buen vino. “Me encanta pasar una tarde completa cocinando mientras tomo una copa de vino y escucho música antigua”, reveló a la revista People.

Swift está disfrutando de otra de sus grandes pasiones: el cine clásico. “Mucha gente ha estado viendo mucha televisión en este momento de cuarentena. De hecho, he estado viendo películas viejas que no había visto antes. En realidad no había visto ‘Rear Window’ y si no has visto esa película, échale un vistazo. Tiene a Grace Kelly, es fenomenal, es de Alfred Hitchcock”, dijo a SiriusXM.

La de Nashville también está destinando parte de su tiempo a estar con contacto con los suyos a través de las redes sociales: “Durante estos días sé que tanto mis amigos como yo hemos estado haciendo un montón de reuniones familiares a través de Facetime, lo que es divertidísimo”, contó. Y agregó que “es realmente importantes que estemos todos conectados porque, ya sabes, el aislamiento no tiene que ser algo que nos invada”.

Por supuesto, también se ha dedicado a ser solidaria con los afectados por el coronavirus. “La mayor parte del tiempo he estado conectada intentando averiguar cómo ayudar a los demás”, explicó la artista, que ha donado dinero a algunos de sus fans para que paguen las facturas y que se ha asegurado de que los trabajadores de una tienda local de discos no solo cobren sus sueldos sino que tengan seguro médico en caso de necesitarlo.

Foto: Instagram.