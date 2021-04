Taylor Swift supera a los Beatles y rompe un nuevo récord

El éxito de Taylor Swift es innegable. Durante este año de pandemia, la artista regrabó uno de sus primeros discos, Fearless, ya que había perdido los derechos de sus primeras canciones.

La cantante acaba de conseguir un hito histórico con el lanzamiento de su nuevo disco, Fearless (Taylor’s version), al lograr el número uno de ventas en Reino Unido, récord que solo los Beatles tenían.

La nueva marca que impuso Taylor consiste en haber conseguido la acumulación más rápida de tres Número 1 que artista alguno haya conseguido nunca, lo cual además la convierte en la primera solista en hacerlo en menos de 12 meses.



Los Beatles tardaron 364 días en conseguir ese récord mientras que Taylor Swift lo logró en 259.

“Casa está donde está el corazón, pero Dios, yo amo al Reino Unido”, escribía en su Twitter mientras compartía el mensaje de la cuenta Offical Charts donde se destacaba que Fearless había entrado directamente al número 1 en UK.





— Taylor Swift (@taylorswift13) April 16, 2021