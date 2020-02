¡Te contamos todo lo que necesitas saber sobre los Premios Oscar 2020!

Seguramente ya estás al tanto de lo cerca que estamos de la entrega de los Premios Oscar, el evento más esperado de la industria del cine que cierra la temporada de premios hasta el año que viene. La ceremonia número 92 de los Oscars premiará lo más destacado del mundo del cine a través de sus ya conocidas 24 categorías.

También sabrás cuales son las películas favoritas, aquellas que lideran las listas de nominaciones y que probablemente terminen la noche con más de una estatuilla. La que encabeza esta lista es Joker, de Todd Phillips, que está nominada en 11 de las 24 categorías. Le siguen The Irishman, de Scorsese; Once Upon a Time… in Hollywood, de Tarantino; y 1917, de Sam Mendes. Cada una de estas tiene 10 nominaciones y compiten en las grandes categorías como Mejor Película y Mejor Director. Otra de las películas mas preciadas de la temporada es Parasite, del director coreano Bong Joon-ho, quien también compite por el premio a Mejor Director.

Si queres estar preparado para vivir la gran noche del cine, chequeá cómo, dónde y cuándo podes presenciar este esperado evento.

¿Cuándo?

El próximo domingo 9 de febrero de 2020.

¿Dónde y a qué hora?

En el Dobly Theatre de Los Ángeles, en California. Pero como probablemente no viajes a Los Ángeles por el fin de semana, acá te dejamos la información para ver los Oscars desde la comodidad de tu hogar.

Si sos fan de los looks extravagantes y las entrevistas a tus artistas preferidos, tu noche empieza a las 20:30 con la transmisión desde la alfombra roja. Luego de esta divertida previa, la ceremonia comenzará a las 22 horas. Podes ver ele evento completo en TNT en español o en TNT Series en su idioma original.

Además, La Academia tendrá un streaming en vivo a través de su cuenta oficial de Twitter, al cual pueden acceder justo por acá.

¿Quiénes presentan?

Por segundo año consecutivo, los Oscars no tendrán un presentador principal que guíe el evento. Pero, habrá diferentes artistas que presentarán las diferentes categorías y entregarán los premios.

Algunas de las celebridades confirmadas son Mahershala Ali, Regina King, Rami Malek, Olivia Colman, Timothée Chalamet, Lin-Manuel Miranda, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling y Mark Ruffalo.

Nominados

Por último, pero no menos importante, te recordamos la lista de nominados en cada categoría:

Mejor Película

The Irishman

Ford v Ferrari

Once Upon a Time in… Hollywood

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Parasite

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt (Once Upon a Time in… Hollywood)

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Mejor Actriz de Reparto

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Mejor Diseño de Vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in… Hollywood

Mejor Edición

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor Score

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor Cortometraje Animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor Cortometraje Live Action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Mejor Edición de Sonido

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in… Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor Mezcla de Sonido

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in… Hollywood