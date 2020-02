¿Te gusta el cine de terror? Chequeá el tráiler de Spiral, el spin-off de El juego del miedo

El juego del miedo tendrá un spin-off protagonizado por Samuel L. Jackson y Chris Rock. Mirá el primer adelanto de Spiral: from the book of Saw.

La larga saga de películas de terror El juego del miedo (Saw) regresará a la gran pantalla y expandirá su aterrador universo con Spiral: from the book of Saw. Aprovechando que el público aún quiere a Jigsaw y sus bizarros juegos macabros, Chris Rock y Samuel L. Jackson producen y protagonizan este nuevo film.

Hoy se estrenó el tráiler oficial de la película que llegará a los cines en mayo de este año. En el video vemos a Zeke (Chris Rock), un policía que investiga una cadena de crímenes violentos que sucedieron en su pueblo. A medida que Zeke se adentra en este misterio, termina involucrado en un retorcido juego lleno de muerte y abuso físico y psicológico. Samuel L. Jackson interpreta a un guía y mentor de Chris Rock durante la pesadilla que vive durante su investigación.

El film es dirigido por Darren Lynn Bousman, quien estuvo detrás de tres películas de El juego del miedo (partes, 2, 3 y 4), y completan reparto, junto a Rock y Jackson, Max Minghella y Marisol Nichols.

Chequeá el aterrador tráiler acá: