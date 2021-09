“Telchi” Ríos convocó a expresar con el voto los deseos de cambio

El próximo domingo se llevarán a cabo las Primarias, Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias (PASO), motivo por el cual los diferentes precandidatos entran en la

última semana de campaña.

Así, el precandidato a senador nacional por la línea Adelante Catamarca, Daniel

“Telchi” Ríos, aseguró que son el sector que más ha visitado al electorado tanto en el

interior como la Capital. “Muchos han hecho campaña desde sus casas. Nosotros

hemos dialogado cara a cara, sabemos de las molestias, dolores y preocupaciones

de los vecinos”.

Asimismo, manifestó: “Soy un hijo del interior y es una oportunidad única representar

a los catamarqueños en el Congreso de la Nación, es el momento de hacer escuchar

la voz de los olvidados y romper con las desigualdades. Quiero que muchos jóvenes

vuelvan a creer que es posible alcanzar un lugar y cambiar la realidad”.

El intendente belicho señaló que es un hombre de consenso y gestión y pretende una

nueva forma de hacer política. Así, afirmó que durante el trascurso de la campaña ha

detectado que los vecinos sienten que están descuidados y abandonados.

“Los jóvenes descreen de la política porque no ven que ella mejore su vida, es

distante. Por ello es importante generar oportunidades, brindar herramientas de

crecimiento a ellos, hacer que la política mejore su realidad, su vida, ahí el joven

podrá ver a la política como cercana”, manifestó Ríos.

El dirigente radical también indicó que es prioritario garantizar conectividad en toda la

provincia y que todos puedan acceder como medio de garantizar la educación, como

también para desarrollar otras actividades como son el turismo.

“Queremos poner a Catamarca de pie y sabemos que es posible: vamos a apoyar la

producción, la generación de servicios, porque sin servicios la producción no crece y

hace tiempo que Catamarca padece de la mala calidad estos”, manifestó.

Para terminar, Telchi Ríos solicitó al electorado que se acerque a emitir su voto el

próximo domingo. “Estamos en democracia y el voto es un derecho que por mucho

tiempo no hemos tenido. Le pido al ciudadano, a los jóvenes, que expresen sus

deseos de cambios a través del voto”.