‘¿Tengo que quitarme los zapatos?’: Mbappé recordó su reacción al conocer a Zidane

Kylian Mbappé siempre ha sido fanático del Real Madrid, pero todavía más un admirador de Zinedine Zidane, ídolo francés que hoy es el entrenador de la primera plantilla del club merengue.

De hecho, el joven jugador tenía afiches del excapitán de la selección Gala en su habitación cuando era niño: “Yo y mis amigos no esperábamos convertirnos en futbolistas. No lo esperábamos. No lo planeábamos. Lo soñábamos. Hay una diferencia. Muchos chicos tienen pósters de superhéroes en sus habitaciones. Nosotros cubríamos los nuestros con futbolistas. Yo tenía muchos pósters de Zidane y Cristiano… y para ser justos, cuando me hice mayor, también tenía de Neymar, algo que él encuentra muy gracioso, pero esa es otra historia”, escribió en una carta publicada en The Players Tribune, dedicada a “los jóvenes Kylians” que, como él, quieren llegar a la élite del fútbol mundial.

Mbappé relató también los nervios con los que lo vivió su primer acercamiento al Real Madrid. “Justo antes de mi 14º cumpleaños, recibí una sorpresa increíble: mi padre recibió una llamada de alguien del Real Madrid, invitándome a ir a España para una sesión de entrenamiento en vacaciones. Fue un shock, porque de hecho le dijeron a mi padre: ‘Zidane quiere ver a tu hijo’. En aquella época, Zizou era el director deportivo. Por supuesto, yo estaba en la luna. Estaba desesperado por ir”, enfatizó.

Sin embargo, todo se truncó y Mbappé, al final, no vistió la camiseta del Real Madrid. “Los ojeadores estaban empezando a ir a nuestros partidos y yo ya estaba atrayendo algo de atención de los medios. Cuando tienes 13 años, no sabes cómo manejarlo. Había mucha presión, y mi familia quiso protegerme“, confesó.

No obstante, el encuentro con Zidane fue, en sus palabras, un sueño. “Nunca olvidaré el momento en el que llegué al campo de entrenamiento desde el aeropuerto. Zidane llegó al parking en su automóvil, y era un buen vehículo, claro. Le dije hola, y él se ofreció a llevarme al campo para el entrenamiento. Y me señaló el sitio del copiloto: ‘Vamos, entra’”. Yo me quedé helado y le pregunté: ‘¿tengo que quitarme los zapatos?’. ¡Jajajajaja! No sé por qué le dije eso, ¡pero era el auto de Zizou! El también pensó que era muy gracioso y me dijo: ‘claro que no, vamos, entra’. Me llevó al campo de entrenamiento y yo sólo pensaba que estaba en el automóvil de Zidane. Soy Kylian de Bondy. Esto no es real. Debo estar durmiendo en el avión”, recordó el joven francés.

Ahora que el futbolista es una estrella mundial, aquel interés de Zidane en Mbappé no ha disminuido y el entrenador del Real Madrid nunca ha ocultado su interés en fichar a su compatriota.

