Teoría conspirativa sobre el ‘chips 5G en las vacunas’ resultó ser un pedal de guitarra

“No quiero saber dónde tengo que enchufar la guitarra después de que me implanten este chip”, ironizó un usuario.

Las teorías conspirativas sobre la vacuna contra el coronavirus están a la orden del día. Mientras algunos aseguran que la pandemia es un invento de los poderes fácticos, otros afirman que el objetivo de las inoculaciones es insertar un chip 5G en las personas y así tenerlas bajo control.

Sin embargo, muchas de esas supuestas conspiraciones son fake news y solo intentan influir en la opinión de la gente, dejando de lado lo que dice la ciencia y los datos duros.

Un ejemplo es una imagen de un supuesto mapa de los chip 5G de las vacunas que se viralizó en Italia, bajo el título “Diagrama del chip 5G de la Covid”.

Sin embargo, el supuesto mapa conspirativo resultó ser el circuito eléctrico de un pedal de guitarra. Fue el ingeniero de software de Redhat, Mario Fusco, quien salió a desmentir la teoría conspirativa.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.

In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea pic.twitter.com/qXKnv7VVly

— Mario Fusco (@mariofusco) December 28, 2020