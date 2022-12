Desde la empresa Energía de Catamarca Sapem informaron que están finalizando

con los trabajos para restablecer el servicio energético en las localidades

afectadas por el temporal del pasado sábado.

En esta etapa, la empresa está dedicada a la atención de casos domiciliarios y

pidieron que los usuarios formalicen los pedidos por la app ya que las líneas

telefónicas no dan abasto.

El responsable de Comunicaciones de la empresa, Aldo Palavecino, brindó

detalles de cómo se trabajó para dar respuestas urgentes a los requerimientos de

todas las localidades afectadas. “Se pone todo el esfuerzo en solucionar lo macro

que son las líneas de media y una vez que está solucionado se continúa con las

líneas de baja tensión y luego con atenciones domiciliarias”, expresó en diálogo

con Radio Valle Viejo.

En este sentido, indicó que “hubo muchos usuarios que no han hecho su debido

registro de reclamo, entonces se solucionó lo macro que era la línea de media

tensión, se solucionó la línea de baja tensión y nos dedicamos a atender los casos

puntuales de los domicilios y mucha gente ha quedado sin atención porque no

había formalizado su reclamo” y agregó: “Aún puede existir algún usuario de la

zona más afectada que le falte atención le pedimos encarecidamente que se

comunique con nosotros”.

Ante el colapso de las líneas telefónicas por la cantidad de reclamos y la limitante

de operadoras, dijo que “la mejor manera es a través de la aplicación telefónica”.

De esta manera, elige la opción formalizar reclamo y se otorga un número de

comprobante y ese reclamo queda registrado en la base de datos, de esa forma, la

empresa “va atendiendo cada uno de los requerimientos de los usuarios”.

Sectores afectados

Palavecino explicó que en el Este provincial ocurrió “algo que es ajeno a la

empresa y tiene que ver con la salida de servicio de transformador de 16MVA que

está instalada en la estación Huacra y lo opera Trasnoa, que es la empresa que

nos transporta energía para vender en Catamarca”.

En este sentido, indicó que Trasnoa tuvo problemas operativos el camión que

transportaba el transformador para remplazar el dañado: “Eso demoró las tareas

de remplazo y eso generó bajas de tensiones y restricciones de servicio en

muchas localidades, por eso hubo algunas protestas durante esta semana ante

este requerimiento de los usuarios, principalmente de los vecinos de Bañado de

Ovanta”.

En Bañado de Ovanta se hicieron presentes el presidente y vicepresidente de la

empresa y pudieron demostrar a un grupo de vecinos que se manifestaban las

dificultades para transportar este mega transformador.

Asimismo, aseguró que “este viernes -por hoy- con mucha suerte va a estar

funcionando y se van a solucionar todos los problemas de tensión y de

restricciones de servicio en el Este provincial”.

Respecto a la Colonia del Valle, dijo: “La gente terminó de hacer el trabajo,

trabajando incluso durante las horas que era el mundial de fútbol y cuando se

terminó el trabajo se cayó otro poste con un transformador. Son imprevistos que

hay que atender y con gusto y responsabilidad nuestros trabajadores lo hacen y

creo yo que se merece una valoración esa vocación de servicio”.

Por otro lado, ayer se terminó con la reparación de línea de media tensión en la

cumbre del Cerro Ancasti.

La línea de media tensión fue dañada por un rayo durante la última tormenta.

La reparación definitiva demandó trabajos extras, por las dificultades propias del

terreno y paulatinamente todo el sistema retorna a la normalidad.

Gastos

En cuanto a los gastos que ocasionó el temporal, Palavecino dijo que “es una

suma millonaria”, aunque no se logra cuantificar la pérdida total, ya que en las

primeras 48 horas se hizo una valoración, pero siguen apareciendo dificultades.

Problemas con Rapipago

Sobre el hackeo de Rapipago, que congelaron pagos a la empresa, manifestó:

“Todavía no se ha solucionado nada”.

Asimismo, recomendó que “eviten pagar a través de las bocas de cobro de

Rapipago, si alguien pagó el servicio que lo haga saber, de modo que nosotros

preferimos creerle al usuario y no disponer un corte de servicio”.