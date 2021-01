Test de personalidad: ¿Qué ves primero en el dibujo?

Los test psicológicos y las pruebas de personalidad nos ayudan a conocernos mejor. En esta oportunidad te compartimos un test en el que tendrás que observar un dibujo y rápidamente e identificar una silueta.

Aquello que tus ojos capten primero hablará de tu forma de ser. ¿Estás listo?, ¿Qué ves primero en el dibujo?

Manos: sos estructurado y observador. La impulsividad no es lo tuyo. Antes de tomar una decisión analizas bien la situación, te fijas en todas las cosas a favor y en contra porque en tu vida no hay lugar para los errores. Estás atento a todos los detalles. Muchos te ven como una persona fría, sin embargo con tu círculo más íntimo sos amoroso y cariñoso. La hipocresía y discutir por temas insignificantes te provocan rechazo.

Guitarra: te destacas por ser una persona muy extrovertida, el alma de cualquier fiesta. Tenés facilidad para iniciar charlas con desconocidos y te encanta hacer nuevos amigos. Siempre estás buscando nuevas aventuras y poner a prueba tus capacidades. Mantenerte en la zona de confort no es lo tuyo. La libertad es lo más importante para vos y no soportas que te den órdenes. Consideras que la vida es una sola, por ello no te privas de nada y nunca aceptas un “no” como respuesta.