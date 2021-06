Test viral: Descubrí cómo te llevás con tus miedos

A veces las imágenes parecen ser sencillas, pero en el fondo, esconden significados ocultos. Este test es una de ellas y la respuesta resulta sorprendente: aquello que observemos primero, indicará cuál es nuestra preocupación más grande en la actualidad, a qué más le tememos.

Al ver la siguiente imagen, ¿qué es lo primero que ves?

Respuestas al test:

Si viste al león

Probablemente seas una persona interesada en ir al fondo de las cosas y no tengas miedo de enfrentar sus incertidumbres: sos una persona muy valiente. Es difícil que te aburras y siempre organizás nuevos planes y aventuras, por eso no tenés afinidad con las personas que se desaniman fácilmente. Tu personalidad es la de un líder. La primera impresión que las personas tiene de vos quizás no sea la mejor, y a veces te ganás algún que otro odio, pero en el tiempo, quienes te conocen realmente te aprecian por quién sos.

Si viste al pájaro

Es probable que te sientas aturdido y, a veces, descuidado. Pero tenés una personalidad imaginativa y un deseo de cambiar el mundo para mejor: el “no es posible” de los demás no te para. En esa búsqueda por cambiar el mundo, buscás la justicia, incluso si eso te lleva a tener problemas. La gente te subestima, o te considera fuera de este mundo solo porque no cedés a patrones preestablecidos.

