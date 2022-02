Los Ting Tings tuvieron una muy buena reacción al hecho de que su single de 2008 “That’s Not My Name” se haya hecho viral en TikTok.

El dúo de indie-pop -Katie White y Jules De Martino- alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos del Reino Unido con el tema cuando se publicó hace más de una década, superando a Rihanna, Madonna y otras estrellas.

Desde entonces, “That’s Not My Name” vendió más de un millón de copias en total, y recibió un nuevo impulso después de que se hiciera viral en TikTok y se convirtiera en la banda sonora de videos de The Rock, Drew Barrymore y otros.

“No somos buenos en las redes sociales. Me enteré de que pasaba por mi familia”, dijo White en declaraciones a Variety sobre el resurgimiento del tema. “No pensé que TikTok fuera realmente para nosotros“, añadió el cantante y guitarrista, “pero ahora probablemente lo usaremos para nuestro próximo álbum“, agregó.

“Estamos encantados”, dijo por su parte De Martino. “Es increíble ver a la gente interactuar con nuestra canción. Al principio de nuestra carrera, alguien había dicho: ‘ Ustedes no se dan cuenta pero escribieron una de esas canciones que no van a parar de sonar’. Y tenía razón, no para de sonar”.

La banda está a punto de lanzar su nuevo álbum “Meadow” este año. Sin duda se trata de un momento muy positivo para volver con nuevo material después del éxito viral de su antiguo éxito. “No se podría pedir un mejor momento“, dijo White y añadió que el nuevo álbum es “muy Fleetwood Mac, Steely Dan y The Eagles”.

