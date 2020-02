The 1975 no tocará en festivales que no cumplan con la equidad de género

The 1975 no tocará en festivales que no cumplan con la equidad...

Matt Healy, el vocalista The 1975, quedó envuelto en una polémica por el debate por el cupo de mujeres en los escenarios y acabó tomando una decisión muy determinante: su banda no tocará en festivales que no cumplan con la equidad de género.

La polémica comenzó por el festival Reading and Leeds, que en sus tres días está por Stormzy, Liam Gallagher y Rage Against the Machine. Ante la evidente falta de mujeres en sus escenarios, muchas personas expresaron su rechazo. Entre las personas que se quejaron esta Laura Snapes, una periodista de The Guardian que twitteó sobre el tema.

Healy se sumó a la queja de Snapes, diciendo que la inclusión de Rage Against the Machine ya era una gran apuesta. Y fue ahí que todo se torno político. Snapes desafió al cantante a dejar de tocar en festivales que no respeten la lógica del cupo femenino. ¡Y Healy aceptó!

“Tomen esto como mi firma en este contrato- ya he dicho que sí a algunos festivales que pueden no adherir a esto y nunca desilusionaría a los fans que ya tienen sus entradas. Pero de ahora en adelante lo haré, y creo que así es cómo los artistas masculinos puede ser verdaderos aliados”, escribió el artista.

Así que, a partir de ahora, para tener a The 1975 en un festival, los productores tendrán que chequear su line-up e incluir a mujeres y disidentes.