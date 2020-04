The Batman y más películas de DC Cómics retrasaron su estreno

Sucedió lo inevitable: Warner Bros. decidió posponer el estreno de algunas de sus películas más esperadas, entre las que se encuentran sus producciones basadas en las historias de DC Cómics. The Batman, Shazam 2, The Flash y The Suicide Squad cambiaron su fecha de lanzamiento.

En el caso de The Batman, se vieron obligados a suspender el rodaje hace algunas semanas, y debido a las complicaciones para grabar y producir una película en el medio de una pandemia mundial, tomaron la esperada decisión de retrasarla.

Este es el nuevo calendario de estrenos de DC:

The Suicide Squad llega el 6 de agosto de 2021.

The Batman se estrenará el 1 de octubre de 2021, en vez del el 25 de junio de 2021.

The Flash adelanta su estreno al 3 de junio de 2022 (originalmente se estrenaría el 1 de julio de 2022).

Shazam 2, en vez de llegar el 1 de abril de 2022, se estrenará el 4 de noviembre de 2022.

Por su parte, Wonder Woman 1984 llegará este año tras haber pospuesto su estreno apenas un par de meses. En vez de llegar el 5 de junio, se estrenará el 14 de agosto.