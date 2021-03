The Boys suma dos nuevas superheroínas

Mientras se está rodando la tercera temporada de The Boys, Deadline reveló que el próximo spin-off de la serie ya tiene a sus dos primeras protagonistas confirmadas.

Una de ellas es Lizze Broadway, conocida por su trabajo en The Rookie, Splitting Up Together, Here and Now, interpretará a una superheroína llamada Emma. Por su parte, Variety informó que la actriz Jaz Sinclair (Chilling Adventures of Sabrina, Easy, The Vamprie Diaries) se sumará al elenco en el papel de Marie.

Si bien todavía no hay muchos detalles confirmados, se sabe que el spin off estará producido por Sony Pictures Television junto Vought International, Amazon Studios y girará en torno a una universidad para superhéroes.

La serie es descrita como “un programa irreverente que explora la vida de los Superhéroes competitivos y hormonales mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades”.

