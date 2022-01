The Chainsmokers han subido exclusivamente en su cuenta oficial de SoundCloud un lanzamiento sorpresa.

Drew Taggart y Alex Pall no hicieron su regreso al ojo público sin un poco de confusión -reclutando a dos caras desconocidas para que se hicieran pasar por ellos en sus redes sociales y en su show de XS en Las Vegas- y después de re insertarse de nuevo en el asiento del conductor del proyecto, el dúo ha dejado caer otra portada como muestra de agradecimiento a aquellos que han estado esperando pacientemente su cuarto álbum.

Mientras que la fecha de lanzamiento explícita de “High” – el primer single confirmado del nuevo LP de The Chainsmokers – sigue siendo una incógnita, el dúo nos está entreteniendo mientras tanto una vez más, con un remix “Meet Me At Our Spot” de THE ANXIETY, Willow Smith y Tyler Cole que podes escuchar acá:

Este remix que se estrenó para el año nuevo de The Chainsmokers en Decadence Colorado, es otro paquete de nostalgia, y los dos explicaron : “queríamos volver a nuestras raíces y re-mezclar este increíble disco indie para darle la vuelta y hacer algo realmente divertido”.Entre la tendencia de The Chainsmokers hacia el future bass en este lanzamiento y la participación en el house melódico en su interpretación de “I Can’t Make You Love Me” -también lo hicieron en su ID de EDC Las Vegas, “Emotion”- su más reciente producción afirma que todavía van a dejar a todo el mundo adivinando la dirección creativa exacta que tomarán en su álbum actualmente sin nombre.

The post THE CHAINSMOKERS LANZARON UNA NUEVA VERSION DE “MEET ME AT OUR SPOT” first appeared on Metro 95.1.