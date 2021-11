The Faim regresó con un nuevo single: “Ease My Mind”

Producido de forma remota desde Perth a Los Ángeles, “Ease My Mind” es un himno enfático y pegadizo impulsado por una instrumentación dinámica y la poderosa voz del líder Josh Raven.

El videoclip que acompaña al single fue dirigido por Drew Kendall y filmado en varios lugares de Australia Occidental. El clip se inspira en la estética de la década de 1980 con accesorios retro y esquemas de color. Centrándose en gran medida en la actuación con zoom lentos y tomas panorámicas, las imágenes multicolores del video yuxtaponen el sentimiento oscuro de la canción.

El bajista, tecladista y compositor Stephen Beerkens habla sobre el significado de “Ease My Mind”: “fue escrita el año pasado, durante un período muy impredecible de mi vida. Incapaz de hacer las cosas que más significaban para mí, me encontré lidiando con el estrés y las emociones que nunca había experimentado. Durante este tiempo, buscaba constantemente a alguien o algo en lo que apoyarme y escribí “Ease My Mind” sobre el proceso y el manejo de estas emociones”.

The Faim han demostrado ser un grupo de músicos que se dedican a hacer canciones genuinas que unen a las personas y crean una comunidad. “Nuestros corazones y almas están puestos el 100 por ciento del tiempo”, dice Stephen. “El objetivo es tocar la música que amamos durante toda nuestra carrera”.

