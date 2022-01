The Flaming Lips pospuso su show especial de fin de año

Allí mismo se realiza la serie de televisión Bluegrass Underground de la PBS -ganadora de un Emmy- y aprovechan la acústica natural de la caverna prehistórica de la Big Mouth Cave, con capacidad para 850 personas sentadas o 1.200 para espectáculos de pie.

Los conciertos en la cueva tienen lugar bajo el anfiteatro Caverns Above Ground, para 1.000 personas, algo que permitió a los fans reunirse en pequeñas cápsulas para los espectáculos de artistas como Jason Isbell, Jelly Roll, los Mavericks y Margo Price.

El comunicado de prensa dice: “En respuesta a la oleada de infecciones por COVID-19 debido a la variante Omicron, The Flaming Lips y The Caverns han tomado la muy difícil decisión de reprogramar la celebración de 2 noches de Año Nuevo Subterráneo en The Caverns prevista para el 30 y 31 de diciembre”.

Y agrega: “A The Flaming Lips y The Caverns se les rompe el corazón al dar esta noticia, y sabemos que sin duda estarán tristes al leerla, pero la salud y la seguridad de los invitados, el personal, el equipo y todos los que están en el escenario es de suma importancia. Es una decisión difícil de tomar, y queremos avisarles a todos con la mayor antelación posible. Estaremos deseando recibir el año nuevo con ustedes los días 19 y 20 de febrero del 2022”.

La banda “sacudió” por primera vez las Cavernas en su show por Año Nuevo de 2018. Los rockeros de Oklahoma City son solo parte de una larga y creciente lista de bandas y festivales que se vieron obligados a cancelar o aplazar conciertos debido al rápido aumento de la tasa de infecciones por Covid-19 en Estados Unidos por la nueva variante Omicron.

