The Ickabog: J.K. Rowling publicará un nuevo libro y será totalmente gratis

J.K. Rowling anunció que, hasta el 10 de julio, publicará a diario un capítulo de su nuevo libro infantil llamado The Ickabog. La creadora de Harry Potter lanzará este nuevo libro a través de su página web y será totalmente gratuito.

Según relató la escritora en sus redes sociales, había tenido esta historia guardada por años: “Escribí la mayor parte del primer borrador entre los libros de Potter, con la intención de publicarlo después de ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte’”. Pero al terminar su exitosa saga, quiso dedicarse a otros proyectos.

De hecho, en su anuncio cuenta que dudó en publicarlo porque quería dejar de lado las historias infantiles y en vez de lanzar The Ickabog al mundo, decidió leérselo a sus hijos. “Con el tiempo llegué a pensar que era una historia que pertenecía a mis dos hijos más pequeños, porque se la leía por las tardes cuando eran pequeños, lo que siempre ha sido un feliz recuerdo familiar”, confesó.

Para la alegría de todos sus fanáticos, durante la cuarentena, Rowling tomó la decisión de sacar el libro a la luz. En una breve sinopsis, describió a The Ickabog de esta manera: “Es una historia sobre la verdad y el abuso de poder. No pretende ser leída como una respuesta a nada de lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Los temas son intemporales y podrían aplicarse a cualquier época o país”.

J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020