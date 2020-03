The Undoing: la cruda serie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant

Después de romperla en Big Little Lies, Nicole Kidman vuelve al universo de las series de HBO. Esta vez en The Undoing, producción que protagoniza junto a el inglés Hugh Grant.

The Undoing está en manos de Susanne Bier, la directora ganadora del Emmy, Oscar y Globo de Oro, y el creador de Big Little Lies, David E. Kelley. La serie de seis capítulos llegará a HBO y HBO GO el próximo 10 de mayo, a las 22.

La producción está inspirada en el libro Tu ya lo sabías, de Jean Hanff Koreli, y cuenta la historia de Grace Sachs (Nicole Kidman), una exitosa terapeuta que tiene la vida que siempre había soñado, que esta apunto de publicar su primer libro y vive un momento familiar y profesional perfecto. Hasta que su vida soñada, se rompe.

Entre toda esta perfección, se encuentra su marido Jonathan (Hugh Grant), con quien siempre tuvo una relación de ensueño. Pero antes de publicar su libro, Jonathan desaparece y en el camino deja una muerte y terribles revelaciones. ¿Es acaso su marido una persona distinta a la que ella creía conocer?

Mirá el primer tráiler de The Undoing, la primera producción con la que Kidman cumple con su promesa de trabajar más con directoras para ayudar a darle notoriedad a las mujeres dentro de la industria del cine.

“Vas a creer en cosas que no deberías”, reza el tweet de lanzamiento del avance:

“You are going to believe in things you shouldn’t.”

#TheUndoing starring Nicole Kidman, @HackedOffHugh and Donald Sutherland premieres May 10 at 9 pm. pic.twitter.com/M3xF3IE5hA

