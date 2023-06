Muchos usuarios de las redes sociales preguntaron por qué Jocelyn se dejaría seducir por un personaje tan sórdido y The Weeknd confirmó que Tedros está diseñado para ser “un estúpido”.

Durante el episodio del último domingo, Tedros, completamente vestido, se sentaba a hacer peticiones sexuales explícitas mientras Jocelyn, casi desnuda, se retorcía en la cama gimiendo de placer. Muchos espectadores consideraron la escena incómoda y asquerosa, y GQ la calificó de “la peor escena de sexo de la historia”.

En defensa de la escena, Abel Tesfaye (The Weeknd) insistió en que el público no debía encontrarla sexy : “No hay nada sexy en ello”, dijo Tesfaye a GQ. “No importa lo que sientas al ver esa escena, ya sea incomodidad, asco o vergüenza por los personajes. Son todas esas emociones que se suman para decir: este tipo está en una situación que le sobrepasa, no debería estar aquí”.

“Es despreciable, un psicópata, ¿por qué endulzarlo?”, añadió. “No hay nada realmente misterioso o hipnotizante en él. Y lo hicimos a propósito con su aspecto, sus trajes, su pelo: el tipo es un imbécil. Se nota que le importa mucho su aspecto y que cree que está guapo. Pero luego ves esos momentos raros de él solo – ensaya, es calculado. Y necesita hacer eso, o no tiene nada, es patético”.

