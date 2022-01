The Weeknd lanzó su esperado nuevo álbum “Dawn FM”

El nuevo disco de The Weeknd se lanza hoy 7 de enero con un elenco único de colaboraciones: Tyler The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y el mismísimo Jim Carrey.

Como parte del lanzamiento, The Weeknd apareció en “103.5 Dawn FM”, una transmisión en vivo que se emitió exclusivamente en el canal Amazon Music en Twitch y también por la app Amazon Music.

El álbum se puede escuchar desde el siguiente link: http://theweeknd.co/dawnfm

Junto al lanzamiento, los fanáticos podrán comprar un merchandising especial que consta de un buzo con capucha, una remera y una camiseta de edición limitada que conmemoran la transmisión en vivo. Todo esto se encuentra disponible solo por 48hs hasta agotar su stock en la plataforma amazon.com/theweeknd

