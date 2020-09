‘This is us’ adelantará el estreno de su quinta temporada, ¿Cómo será el primer capítulo?

‘This is us’ adelantará el estreno de su quinta temporada, ¿Cómo será...

Si bien el estreno de la quinta temporada de This is us estaba previsto para el 10 de noviembre, la serie llegará antes y estará disponible desde el miércoles 28 de octubre en Argentina por FOX Premium.

Según adelantó la NBC, en una emisión especial de dos capítulos, ese día veremos a los Pearson lidiando con la realidad que también está viviendo el público: la pandemia del COVID-19. Además, la serie se suma a una de las problemáticas más graves que enfrenta el pueblo estadounidense, el racismo y abarcará el Black Lives Matter.

“Les quiero aclarar que será el mismo final planificado. La misma ruta para llegar hasta ahí. Lo que ocurre en el mundo puede cambiar pequeñas cosas, de cómo se darán ciertas cuestiones, pero no mucho más”, explicó el productor Dan Fogelman en una entrevista.

Además, habló sobre la importancia de tratar estas temáticas en los nuevos episodios. “Por todo lo que está aconteciendo en nuestro país (Estados Unidos), tenemos la oportunidad y casi la responsabilidad, sin meternos en la política de todo, de capturar lo que es…un momento histórico muy inusual”, destacó.

Por otro lado, Mandy Moore, una de las protagonistas de la serie, anunció en sus redes sociales que está embarazada y reveló el sexo del bebé.

La actriz publicó una foto junto a su esposo el guitarrista Taylor Goldsmith y contó que en 2021 se convertirá en mamá de un varón.

Además, apareció una foto del rodaje donde se ve a los actores usando barbijo en la calle.