“This Is Us” comenzó las grabaciones de su sexta temporada

[Spoiler Alert] This is Us es una de las series más exitosas a nivel mundial. La historia de vida de los hermanos Kate, Kevin y Randall y de sus padres Jack y Rebecca tienen millones de seguidores en todo el mundo que en este momento se preguntan cuándo se estrenará la última temporada, tras una quinta entrega bastante accidentada.

Desde su debut en 2016, el drama de Dan Fogelman fortaleció su base de seguidores con cada temporada, más aún durante la pandemia, cuando muchas familias la eligieron como su serie “de cabecera”. Sin embargo, fue una noticia agridulce saber que por un lado NBC anunció que renueva el drama por sexta vez, pero por el otro, que será la última temporada.

Sin embargo, aunque la expectativa es muy grande, todavía no hay una fecha de lanzamiento exacta: NBC sólo confirmó que será o a fines de 2021, o en 2022.

Además de eso, Dan Fogelman también reveló que no estrenará el programa durante la temporada de otoño del hemisferio norte. Esto significa que podemos esperar que el programa se lance en algún momento a principios de 2022.

Además, la quinta temporada del programa fue un gran éxito, a pesar de sus interrupciones, y recibió varios elogios de la crítica. En cuanto a la sexta temporada, según señaló su creador, se tratará de un final concluyente. Su guión se terminó en agosto de este año y ya se está avanzando con las grabaciones.



En cuanto al elenco, tendremos nuevamente a los protagonistas originales: a Milo Ventimiglia como Jack Pearson, a Sterling K. Brown como Randall Pearson, a Mandy Moore como Rebecca Pearson, a Chrissy Metz como Kate Pearson, a Justin Hartley como Kevin Pearson y a Jon Huertas como Miguel Rivas.

En cuanto a la trama, sucedieron muchas cosas en la quinta temporada. Kevin y Madison rompieron justo antes de la boda. Además de eso, Rebecca se da cuenta de que no va a tener mucho tiempo después del diagnóstico de Alzheimer. En la sexta entrega, llegaremos a saber cómo se separaron Kate y Toby, como así también, veremos a Rebecca luchando en sus últimos días y cómo van las cosas entre ella y Miguel.

The post “This Is Us” comenzó las grabaciones de su sexta temporada first appeared on Metro 95.1.