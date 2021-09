Tini Toessel y María Becerra, en el ranking de las 100 latinas más influyentes del mundo

“Esta lista incluye mujeres con logros profesionales sobresalientes e historias impactantes”, explica la revista HOLA! USA, que lanza este ranking año a año.

El mismo es una forma de reconocer lo mejor del 2021 en música, cine, TV y todas las formas de entretenimiento. Las elegidas “son aquellas personas que cautivan al público por su vibra y energía”, subrayan en la publicación.

Las dos músicas argentinas fueron incluidas en la categoría “Latina Entertainers” que incluye a las 30 mejores intérpretes latinas.

