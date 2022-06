En la madrugada del domingo, lo que comenzó como un festejo por el día del

padre, terminó en una serie de desmanes que se dieron en el Club Racing de

Tinogasta, ya que el cuartetero Walter Salinas anunció que no se presentaría en el

lugar por razones técnicas. Hubo varios arrestados.

Las personas que se encontraban ya desde hacía varias horas en el lugar

aguardando la llegada del cantante, no tardaron en manifestar su enojo, por lo que

hubo quema de remeras del artista, y se produjeron roturas en el espacio, incluso

llegando a derrumbar una columna. Afortunadamente, solo se habrían producido

daños materiales y en los videos que se hicieron virales del frustrado recital, se

pudo ver cómo la policía intervino para que los desmanes no produzcan daños

mayores.

De acuerdo a lo informado, todo estaba organizado para la presentación de

Salinas en el club, pero se dio una importante demora, porque el cuartetero se

presentó en primer lugar en la ciudad de Belén.

En una noche de frío extremo en la cabecera departamental tinogasteña, un

importante grupo de personas se había convocado por el Festival por el Día del

Padre, que contaba como número principal con la presentación del reconocido

cantante cuartetero.

Lamentablemente, los minutos transcurrían y el momento del show no llegaba,

aunque llegaron al lugar algunos de los músicos que acompañan al bailantero de

éxitos tales como “Me ha dicho la luna”.

La tensión entre los presentes iba creciendo, pero los ánimos explotaron del todo

cuando mediante un video, el cantante tucumano confirmó que a causa de

cuestiones técnicas, se suspendía la presentación.

Presuntamente, el cantante dijo que no estaban dadas las condiciones técnicas

para hacer el show como estaba previsto, lo que el público tomó de la peor

manera, ya que algunos comenzaron a incendiar objetos, -algunos de estos eran

remeras con fotografías de Salinas- y a causar desorden y vandalismo en el club,

arrojando al escenario todo tipo de elementos y también saqueando los freezers

que contenían las bebidas que se venderían en el espectáculo.

Intervino la policía de la seccional de Tinogasta, que arrestó a varias personas y

previno que la escena pase a mayores y se produzca el incendio de algunas de las

estructuras presentes en el club.