Marcos Stieb, secretario de Cultura y Turismo de Tinogasta, se refirió a las

distintas actividades que ofrecen desde el municipio para este verano 2023.

Al respecto, Stieb comentó que “ante de las semanas de las fiestas, ya empezaron

a ingresar los turistas, por ahí no con muchas reservas porque vienen

directamente a lugares”. “Esta época se caracteriza mucho por el turismo familiar:

quien tiene un pariente, un amigo, generalmente va a parar a esos lugares”.

“Hemos notado un ingreso bastante bueno de turismo en el complejo termal La

Aguadita, que desde las fiestas de fin de año hacia esta parte cuenta con gran

afluencia”, señaló.

Asimismo, en cuanto a las actividades, Stieb señaló que “estas vacaciones

tendrán diferentes alternativas tanto para el turista como para el propio

tinogasteño”. “Estuvimos planificando, pensando no solamente en el turismo sino

también en el tinogasteño para que tenga diferentes alternativas en estas

vacaciones, en el mes de enero y febrero con actividades al aire libre”.

“Hemos programado tours de trekking fotográfico con el bus turístico a diferentes

lugares, como Villa Luján, San José, Las Higueritas, en donde el paisaje se presta

para la fotografía y hay muchos aficionados a los que les gusta esta actividad y

esto se va a realizar todos los martes”, detalló.

Además, agregó: “Los días miércoles hemos programado todo lo que

denominamos gigantes culturales, en donde habrá diferentes actividades

culturales como cine infantil. Ayer ya tuvimos el primer día en la plaza de los niños,

donde hubo gran convocatoria. También planificamos encuentros de ritmos

urbanos, máster class de danzas folclóricas, encuentros artísticos literarios.

”Los jueves tenemos también la salida del bus turístico a distintos lugares que el

turista quiere conocer, las geoformas que tenemos, las bodegas que tenemos, la

Ruta del Adobe, también pasar un día de campo comiendo un cabrito en alguno de

los lugares. Son actividades bastante atractivas pensadas no solamente para el

turista sino para el propio tinogasteño”, indicó.

Por último, Stieb dijo: “Los viernes son de bicitur en horario de la tarde, hacia

diferentes lugares atractivos que tenemos. Y finalizamos la semana con los

festivales. Hay algunos que son los viernes y la mayoría van a ser los sábados”.