Tobey Maguire: el ‘cerebro’ detrás de las partidas de póker clandestinas en Hollywood

El libro “The Billion Dollar Hollywood Heist: The A-List Kingpin and the Poker Ring that Brought Down Tinseltown“, escrito por Houston Curtis, vino a develar un secreto a voces que hace tiempo rondaba en Hollywood: partidas de póker clandestinas donde corría mucho dinero.

Curtis es un desconocido ex productor de televisión y en su libro revela que él junto a Tobey Maguire, fueron los responsables de iniciar este club de famosos que apostaban miles de dólares en partidas clandestinas.

Según revela el libro, las partidas se habrían desarrollado entre 2005 y 2009, donde habrían participado estrellas de cine como Ben Affleck, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, además del director Todd Phillips, entre otros.

My new Book Billion Dollar Hollywood Heist is the #1 new Top Selling book on amazon in the Biography – Hoaxes and Deception category. buy it now at https://t.co/OeOSr0j78V pic.twitter.com/xJXCm9riTw — Houston Curtis (@Houston_Curtis) April 4, 2020

Las reuniones se realizaban en la propia casa de Maguire, sin embargo, luego se trasladaron a un club nocturno llamado The Viper Room. La cantidad de dinero era tan alta que “ganar 20.000 dólares era como perder”, dijo Curtis al New York Post.

El encargado de reclutar a los participantes era Maguire, quien se repartía las ganancias con DiCaprio. Según el libro, el protagonista de Spider-Man habría obtenido la impresionante cifra de 40 millones de dólares en ganancias, mientras que Curtis llegó a ganar US$ 15.000.000, según recoge El Mundo.

Finalmente en 2009 las partidas clandestinas quedaron al descubierto por las autoridades que los venían investigando hace tiempo. Aunque los responsables no tuvieron problemas judiciales, Curtis perdió prácticamente todo su dinero, por lo que se vio obligado a volver a la casa de su madre y actualmente se encuentra trabajando en otro libro.

