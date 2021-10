Todas las temporadas de “Seinfeld”, ahora en Netflix

Hasta ahora, “Seinfeld” había tenido innumerables repeticiones en canales de cable como Sony y Warner Channel, y demostraba que, pese a haber finalizado hace más de 23 años, su vigencia permanecía intacta.

Con la adquisición de los derechos por parte de Netflix, desde hoy fanáticos ansiosos por verla de nuevo, y novatos curiosos por descubrirla tendrán a disposición sus 173 episodios.

Protagonizada por el propio Jerry Seinfeld, que por aquel entonces ya tenía un nombre como figura del stand up pero no experiencia actoral, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus y Michael Richards, “Seinfeld” no conquistó de inmediato a los ejecutivos de la NBC. Es que Jerry y su amigo Larry David -que luego continuaría el enfoque en su aclamada “Curb Your Enthusiasm”- llevaron una propuesta que sonaba poco tentadora a las reuniones con los altos responsables de programación: “Seinfeld” sería una serie “sobre nada”.

En una era en la que las sitcoms se centraban en tramas familiares con humor inocentón, con un mensaje reconfortante que como conclusión parecía buscar lo bueno inherente hasta en el peor de los villanos, la dupla creativa se plantó en la vereda opuesta.

Es que sus protagonistas no son los héroes que el público disfruta ver triunfar -como sí ocurre por ejemplo con otra que fue furor, “Friends”- sino que son cuatro seres a menudo mezquinos, egoístas y hasta despreciables; los antihéroes que la audiencia ama por sus defectos en vez de sus virtudes.

La trama sigue al comediante neoyorquino Jerry Seinfeld, a su disparatado vecino Cosmo Kramer (Richards), a su mejor amigo de toda la vida George Costanza (Alexander) y a su exnovia devenida en amiga del grupo Elaine Benes (Louis-Dreyfus).

