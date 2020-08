Todo era cierto: Britney Spears apeló a la corte para liberarse de la tutela de su papá

Parece que ya no hay dudas y que todo lo que argumentaba #FreeBritney era puramente cierto. Después de más de una década, Britney Spears busca liberarse permanentemente de la tutela de su padre. Según unos documentos presentados ayer martes, la estrella del pop pidió oficialmente a la corte que no permitiera que su padre, James Spears, recuperara el control sobre su vida.

De 2008 a 2019, James supervisó casi todos los aspectos importantes de la existencia de su hija, desde asuntos personales como sus relaciones y salud hasta asuntos financieros relacionados con su carrera. Britney comenzó a estar bajo tal tutela luego de una serie de crisis públicas y de estar internada en centros de salud mental. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los fanáticos de Britney comenzaron a cuestionar esta “cárcel” en la que se encuentra la cantante. Creyendo que James y su equipo podrían haberse aprovechado injustamente de la tutela para su propio beneficio personal, comenzaron un movimiento titulado #FreeBritney. La situación entre Britney y su padre alcanzó un punto de ebullición el año pasado, cuando Britney acudió por primera vez a la corte para defender su caso de libertad. Ella argumentó que su padre la envió a un centro de salud mental en contra de su voluntad y alteró su medicación. Meses después, luchando contra la reacción de los fanáticos preocupados de #FreeBritney, James presentó una demanda por difamación contra el fundador de un popular sitio web dedicado a Britney Spears.

A fines de 2019, James renunció temporalmente a su papel en la curatela para atender sus propias condiciones de salud. Jodi Montgomery, una curadora profesional con licencia, intervino por el momento. Pero ahora, como James está listo para recuperar su tutela, parece que Britney adopta una postura firme y se decidió a abordar oficialmente la situación, algo que rara vez ha hecho de manera tan pública desde que comenzó la tutela. Según los documentos presentados (a través del New York Times), la cantante de …Baby one more time dijo que se “opone firmemente” a que su padre sea reintegrado como tutor único y solicitó que su arreglo “se cambie sustancialmente para reflejar los cambios importantes en su estilo de vida actual y sus deseos declarados “.

Britney pidió que se le permitiera a Montgomery permanecer como curadora, pero expresó que también quiere tener el poder de poner fin a la curatela por completo si así lo desea. Los documentos también describen los planes de carrera de Britney, o más bien, la falta de ellos. La creadora de tanros éxitos del pop anunció su “deseo de no actuar en este momento” después de una residencia de cuatro años en Las Vegas. Los abogados de Britney esperan plenamente que su padre James “impugne agresivamente” todas las solicitudes realizadas. En preparación, el cantante planea contratar un equipo legal específico con “experiencia sustancial en el manejo de litigios impugnados en un caso tan complejo como este”. Una audiencia sobre el estado del caso está programada para hoy miércoles en Los Ángeles.